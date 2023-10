Roma, allarme rosso per l'immobiliare: -21% di compravendite. Ma boom affitti

Il mercato immobiliare a Roma: crollano le compravendite, volano gli affitti. Le variazioni percentuali del numero di scambi di abitazioni nella città di Roma calcolate in ciascun trimestre rispetto al corrispondente dato dell’anno precedente denotano a partire dal II trimestre 2021 percentuali di crescita sempre più ridotte che diventano negative dall’ultimo trimestre del 2022, fino a raggiungere il -21,5% nel II trimestre 2023.

In valore assoluto, nei primi sei mesi del 2023 sono state scambiate nella Capitale 3.450 abitazioni in meno rispetto allo stesso periodo 2022.Le variazioni percentuali annuali dei prezzi di vendita stimate nel primo semestre dell’anno 2023 sono risultate pari a +0,3% a Roma (+3% per le abitazioni nuove).

I dati della Fimaa Confcommercio

Secondo i testimoni accreditati FIMAA Roma l’ultima parte dell’anno sarà influenzata principalmente da 3 fattori che, insieme, detengono il 91,2% delle scelte effettuate: il florido mercato locativo che suggerisce di acquistare per investimento (46,1%), le agevolazioni per i giovani under 36 (30,4%) e l’acquisto che mette al riparo dall’inflazione (14,7%).Come punti di debolezza che influenzeranno il mercato nei prossimi mesi, ben il 36,2% degli operatori immobiliari accreditati FIMAA esprime preoccupazione per l’aumento dei tassi sui mutui. Seguono il difficile momento per l’economia italiana ed europea (25,6%), i costi di ristrutturazione elevati (22,2%) e i timori per l’efficientamento energetico degli edifici previsto dalla direttiva europea (14%)Le aspettative sul numero di contratti di locazione nei prossimi 4 mesi sono in prevalenza volte ad una riconferma degli andamenti del quadrimestre trascorso. Le ipotesi espresse possono dunque portare il numero di nuove locazioni per la città di Roma alla fine dell’anno ad aumentare del 2% rispetto a quelle rilevate a fine 2022.

Lievitano i prezzi, l'analisi di Pezzetta

Su Roma la variazione attesa dei canoni alla fine del 2023 potrebbe verosimilmente aumentare di oltre 5 punti percentuali rispetto al dato dello scorso anno. Maurizio Pezzetta Presidente FIMAA Roma : "A Roma, per la fine del 2023 si dovrebbe plausibilmente registrare un incremento modesto dei prezzi di compravendita, pari al 1,5% nominale. Il numero delle compravendita sarà invece legato al grado di incertezza generale economica, politica e sociale, percepita dal mercato.”

Il vicepresidente Fimaa

Gian Luca Sondali Vice Presidente FIMAA Roma e Responsabile della raccolta dati: "Su Roma la variazione attesa dei canoni di locazione alla fine del 2023 potrebbe verosimilmente aumentare di oltre 5 punti percentuali rispetto al dato dello scorso anno. La criticità più preoccupante però è la carenza di locazioni abitative per lungo periodo, che necessita già di una soluzione".