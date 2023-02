Roma, allarme smog: stop per veicoli Euro 2,3 e 4 il 17 e il 18 febbraio

Allarme smog a Roma: rilevata una concentrazione di pm10 sopra la soglia di guardia. Il Campidoglio è corso ai ripari emettendo un'ordinanza di limitazione del traffico per le giornate del 17 e del 18 febbraio. Il 17 le limitazioni colpiscono solo veicoli commerciali, visto che nello stesso giorno la città sarà interessata da uno sciopero dei trasporti.

Nello specifico venerdì 17 febbraio sarà limitata la circolazione dei veicoli a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci del tipo N1, N2 ed N3. Il divieto vale in Ztl Fascia Verde, nelle fasce orarie 7,30-10,30 e 16,30 e 20,30.

I divieti per sabato 18

Il 18 febbraio, secondo l'ordinanza, sarà vietata la circolazione in Ztl Fascia Verde per autoveicoli a benzina Euro 3, autoveicoli a gasolio del tipo Euro 4, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2. Queste limitazioni saranno valide dalle 7,30 alle 20,30.

Vale anche per sabato 18 la limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci e alimentati a gasolio Euro 4, sempre nelle fasce orarie 7,30-10,30 e 16,30 e 20,30.

Altre limitazioni

Il 17 e il 18 febbraio sarà vietato su tutto il territorio comunale accendere fuochi all'aperto, per qualsiasi ragione. Vietato accendere caloriferi alimentati a legna, tranne nel caso in cui non si disponga di un impianto alternativo. Vietato anche sostare con i veicoli accesi. Negli edifici comunali i riscaldamenti resteranno spenti fino alle 13.