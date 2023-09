Roma, allarme traffico: chiude per lavori fino a dicembre via Prati Fiscali

Via dei Prati Fiscali a Roma sarà chiusa fino a dicembre. "Da due giorni sono partiti i lavori di Acea per riparare definitivamente l'importante danno alla fognatura in via dei Prati Fiscali, che ha comportato la chiusura di una parte della carreggiata. Il danno aveva provocato una voragine di notevoli dimensioni, e purtroppo ha rilevato la necessità di un serio intervento per il ripristino".

Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma III Paolo Emilio Marchionne e l'assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Matteo Pietrosante.

Una vasca per raccogliere l'acqua piovana

"Sarà infatti costruita una vasca di laminazione in cemento, per raccogliere le acque meteoriche in caso di eventi temporaleschi di particolare intensità. Acea ha lavorato in questi mesi per la progettazione di questo intervento e per eliminare le interferenze con altre condotte e cavidotti interrati in quel tratto di via dei prati Fiscali - aggiunge Marchionne -. Il Municipio ha cercato, insieme ad Acea e al Dipartimento Csimu competente sulla strada, soluzioni per poter limitare l'impatto del cantiere. Purtroppo l'area di cantiere non può essere ridotta o limitata, quindi non può essere riaperta la carreggiata principale di via dei Prati Fiscali perché ci deve essere lo spazio necessario ai mezzi di lavoro.

Chiusura fino a Natale

Il cantiere dovrebbe durare fino a Dicembre 2023. Il Municipio ha organizzato insieme alla Polizia Locale la presenza di agenti nelle fasce orarie più critiche dei giorni feriali della settimana, fino alla chiusura del cantiere, chiedendo ad Acea di poter lavorare anche nelle giornate di sabato. Sappiamo quale criticità e disagi stanno vivendo residenti e commercianti della zona, ma continueremo a impegnarci per quanto possibile, a limitare le difficoltà delle prossime settimane", conclude.