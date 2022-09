Roma, allo Zoomarine l'ottobre per i bambini: Halloween non fa più paura

Con la rassegna #tuseilamagia le fobie e i timori dei più piccoli vengono vinte dal divertimento e dallo stupore con un Halloween speciale organizzato dal parco Zoomarine.

Sarà un mese di spettacoli, lezioni gratuite e show sulla magia quello in programma per Halloween allo Zoomarine, ideato ad hoc per i bambini e le famiglie. Si parte il primo weekend di ottobre per poi proseguire ogni fine settimana del mese fino alla grande chiusura del 31 con 15 spettacoli, 21 attrazioni e tanti percorsi da scegliere per un divertimento assicurato.

Spettacoli, scuola di magia e performance degli illusionisti

Il percorso ideato dal parco si aprirà il primo fine settimana di ottobre e vedrà andare in scena la rassegna #tuseilamagia, con uno show di performance all'insegna della magia e un laboratorio in cui i più piccoli potranno imparare trucchi e giochi di prestigio grazie ad una serie di lezioni gratuite. Saranno infatti i ragazzi del Club Magico di Roma a dare spettacolo, e ad incantare la platea, ogni weekend del mese, con dimostrazioni all'insegna dell'illusionismo e della magia, per regalare ai più piccoli la consapevolezza che ogni sogno può diventare realtà.

Il gran finale del 31 ottobre

Grande attesa per la conclusione della magica rassegna, prevista per il 31 ottobre, con 15 spettacoli, 21 attrazioni, cene e percorsi che si trasformano in regni che i più piccoli potranno scegliere di attraversare insieme agli artisti che li accompagneranno nelle loro avventure preferite. È così che lo Zoomarine trasforma il terrore di Halloween, simbolo delle paure dei bambini, in un mondo di magia e divertimento perchè i più piccoli possano vincerle anche nella quotidianità. Fino a 14 anni l'ingresso è gratuito e per tutte le famiglie è previsto un biglietto omaggio in regalo per il Natale.