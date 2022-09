Roma, Almaviva conquista la fiducia di Standard & Poor’s: il rating sale a BB

Passa da B+ a BB- il rating che Standard & Poor’s affida all'azienda italiana leader nell'innovazione digitale.

Come comunicato dall'Agenzia di rating, secondo gli analisti “Almaviva continua a rafforzare i propri indicatori di credito grazie alle rilevanti performance ottenute in tutti i più importanti segmenti di business, migliorando i margini e mantenendo una gestione prudente degli investimenti”. Da Standard & Poor’s dimostrazioni di fiducia anche in vista del futuro: “La società – continua la nota pubblicata dall’Agenzia di rating - ha un backlog di Euro 2,5 miliardi che rappresenta 3,5x i ricavi degli ultimi 12 mesi al 30 giugno 2022 della parte IT e di Almawave, mostrando un’alta visibilità sui ricavi per i prossimi anni”.

Almaviva in linea con le previsioni

Gli analisti hanno comunicato inoltre che “le principali linee di business di Almaviva continuano a performare in modo forte, in linea con le nostre aspettative” e che “il business di Almaviva è supportato dal posizionamento da leader nel settore pubblico, dal track record di continua crescita, dal solido miglioramento dei margini e da una minore concentrazione dei clienti”.

De Felice, “Frutto di anni di pianificazione e costante miglioramento”

“Un traguardo importante – ha commentato il CFO del Gruppo Almaviva, Christian De Felice - frutto di anni di pianificazione finanziaria, commerciale e operativa che ci ha portato a crescere e migliorarci costantemente, in tutti le aree di business, tanto in Italia quanto all’estero. Un riconoscimento sul merito creditizio del Gruppo Almaviva, - continua De Felice - ottenuto in uno scenario macroeconomico e di mercato così turbolento e altamente volatile, dimostra che un’attenta programmazione e un’oculata gestione dei rischi possono portare risultati di rilievo, anche in contesti difficili, a vantaggio di tutti i nostri stakeholder.”