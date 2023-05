Roma, anche le Gemme Dormienti parteciperanno all'evento Race for the Cure

All'evento dei Race for the Cure, di Komen Italia, parteciperà anche una delegazione dell'associazione Gemme Dormienti. Nell'evento dedicato alla lotta ai tumori al seno, le Gemme offriranno consulenze sulla prevenzione della fertilità in caso di patologie oncologiche.

“Abbiamo rinnovato anche quest’anno la nostra collaborazione con la Komen Italia - dice Mariavita Ciccarone, presidente di Gemme Dormienti - per estendere il messaggio di sensibilizzazione e per sottolineare che la difesa della qualità della vita passa anche per la tutela della fertilità di quelle donne che, nel proprio cammino, purtroppo incontrano una diagnosi di tumore”.

L'associazione Gemme Dormienti da anni è in prima in Italia impegnata nell’assistenza alle giovani donne, nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nella formazione specialistica per la tutela della capacità riproduttiva. Per questo anche Race for the Cure, dal 4 al 7 maggio, al Circo Massimo porteranno informazione e consigli su questo tema.