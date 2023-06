Roma, ancora code di persone in attesa a Termini: i taxi non ci sono

Una conda di persone in attesa di poter raggiungere le proprie destinazioni torna a formarsi davanti alla stazione Termini. Il motivo: non ci sono i taxi. A pubblicare la foto l'ex ministra Elena Bonetti.

“Una sera di giugno a Roma Termini - scrive l'ex ministra - distanza di un anno (quasi) dalla caduta del governo Draghi, perché voleva (tra l’altro) mettere mano ad un disservizio che rischiava di diventare non sostenibile. Ecco, direi che ci siamo arrivati. Adesso ha ragione Luigi Marattin: riprendiamola l’iniziativa che abbiamo lasciato in sospeso. Non possiamo lasciare l’Italia attendere su un marciapiede che qualcuno decida finalmente di governare”.