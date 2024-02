Roma, animalisti in azione, vernice contro la fontana di piazza del Popolo

Imbrattata la Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo con vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da due animalisti che hanno esposto anche un cartello con la scritta "Basta animali nei circhi".

Sul posto i carabinieri.

Botte dai presenti

I due hanno rischiato il linciaggio da parte di alcuni presenti che li hanno immobilizzati e picchiati. Ora i due sono in stato di fermo. Una protesta assurda, che ha danneggiato - speriamo in modo riparabile - una delle opere d'arte più importanti della Capitale.

Sul posto la Sovrintendenza

Sul posto si sono catapulatati i tecnici della sovrintendenza che stanno studiando la materia del colorante per evitare che possa danneggiare il marmo delle statue. In arrivo anche squadre specializzate di restauro con speciali solventi non aggressivi che dovrebbero rimuovere la patina di vernice acrilica.