Roma, annunciati 100 milioni di euro per rilanciare Ostia entro il 2027

Un progetto su tre fronti entro il 2027: 75 milioni per il litorale, tra la riqualificazione del lungomare e il contrasto all'erosione della costa, 10 milioni per una pista ciclabile di 26 chilometri che parte dal Colosseo e arriva fino a Ostia e 3 milioni per il potenziamento del Polo Universitario inaugurato tre anni fa con la creazione delle residenze per studenti.

Il piano è stato presentato nella sede della Regione Lazio alla presenza di Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Municipio X Mario Falconi.

Gli interventi sul litorale

Per un totale di 75 milioni di euro di fondi europei, 40 di questi saranno destinati alla riqualificazione delle aree pubbliche, delle infrastrutture, della viabilità e alla valorizzazione del territorio marittimo per la promozione del turismo, con uno sguardo anche alle innovazioni in ambito energetico e digitale. Ulteriori 10 milioni saranno invece stanziati per sostenere le politiche di occupazione e inclusione sociale. Per il contrasto all'erosione della costa del litorale, un fenomeno su cui gli studi già avviati daranno risposte a ottobre, sono previsti interventi pari 25 milioni di euro.

Il potenziamento del Polo Universitario: le residenze per gli studenti

Il progetto che ha visto nascere tre anni fa i corsi universitari in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e Giurisprudenza, grazie alla sinergia tra la Regione e l'Università degli Studi di Roma Tre che misero in campo 15 milioni di euro per la ristrutturazione dell'ex Enalc Hotel, sarà potenziato con la realizzazione delle residenze universitarie. L'investimento di 3 milioni euro prevede la riqualificazione di due stabili ex Enam di Ostia, con il coinvolgimento di ulteriori edifici dell'Inps in Largo delle Sirene 5 e sul Lungomare Toscanelli 5. Gli stabili saranno ristrutturati per gli studenti e la gestione affidata per una durata di 25 anni all'Ente Regionale per la tutela del Diritto allo studio universitario e la promozione della Conoscenza del territorio della Regione Lazio.

Dal Colosseo al mare: 26 chilometri di pista ciclabile

Inserita nel più ampio progetto della Ciclomare che mira a coprire l'intero litorale regionale da Montalto di Castro a Minturno, la pista ciclabile per la cui realizzazione sono stati stanziati 10 milioni di euro, partirà dal Colosseo e passando per Circo Massimo e viale Aventino, Piramide Cestia e l'Ostiense, costeggiando poi la tenuta della Presidenza della Repubblica di Castel Porziano, giungerà fino al mare di Ostia, dopo aver superato la riserva naturale del litorale. L'itinerario dal cuore di Roma fino alla spiaggia di Ostia, sarà completamente ciclabile e volto a fornire un'impatto turistico, storico e culturale.

Verso la gara per le concessioni e il recupero del litorale

Lo scorso agosto, la Giunta di Roma capitale, al fine di delineare le linee guida per promuovere una migliore accessibilità al mare e omogeneizzare la spiaggia libera anche all'altezza della frazione più urbanizzata di Ostia, nonché per impedire la demolizione del lungomuro sul litorale, ha poste le basi del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma. Il piano porterà poi all'approvazione del nuovo regolamento per la messa in gara delle concessioni ed il recupero del litorale, per la tutela e il processo di sviluppo di quest'ultimo.