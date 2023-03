Roma Appia Run: è già super corsa. Le iscrizioni hanno superato quota 4mila

Domenica 16 aprile a Roma si correranno le gare del Roma Appia Run 2023. La manifestazione si prospetta già per essere una super corsa. Sono già 4000 le persone iscritte a partecipare alle corse tra le bellezze della Capitale. “Tenendo conto del limite fissato a 5000, siamo prossimi al sold out”.

A parlare è Roberto De Benedittis, l'organizzatore della manifestazione sportiva, durante la presentazione in Campidoglio. “Per quanto riguarda il Fulmine dell’Appia - ha aggiunto De Bendettis - abbiamo già toccato i 950 iscritti, ne mancano solo 50 al tetto dei 1000 bambini partecipanti. Un successo straordinario che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni complicati dalla pandemia”.

Presente alla manifestazione anche Justine Mattera, la madrina della manifestazione per quest'anno: “Roma è veramente magica - ha detto - e io non vedo l’ora di correre in questo scenario incantevole. Io dico sempre ai ragazzi di posare i cellulari e fare sport. Spero di fare un buon tempo e peccato per chi non correrà con me”.

Le gare

Si corre domenica 16 aprile. Sarà un'occasione per celebrare i 25 anni di storia della manifestazione. Venticinque anni, anche se nel 2020 la corsa non si poté tenere a causa della pandemia. Venticinque anni di ambiente, salute, amicizia, solidarietà, libertà, passione, tutto racchiuso in un’unica grande corsa.

La prima delle quattro gare, tuttavia, si correrà non domenica 16, bensì alle 15 di sabato 15 aprile. Si tratta della corsa Fulmine dell'Appia. Si tratta di prove di velocità su distanze tra i 30 e i 100 metri. Sono rivolte ai bambini e ragazzi, dai 2 ai 17 anni.

Alle 9 di domenica 16 cominceranno invece le altre corse. La prima è l'agonistica da 13 km, riservata a corridori esperti (tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva).

C'è poi la 13 km non agonistica, aperta a tutti i corridori non professionisti, ma comunque ambiziosi. Il percorso delle due gare da 13 km è un anello che parte dalle Terme di Caracalla e passa attraverso piazza Numa Pompilio, via di Porta Latina, via delle Mura Latine, via Appia Antica, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, vicolo S. Urbano, via della Caffarella, via Appia Antica, via di Porta Ardeatina, via C. Colombo, via Cilicia, via Marco Polo, via Odoardo Beccari, via C. Colombo, via di Porta Ardeatina, largo Giovanni Chiarini, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli, largo Vittime del terrorismo, giungendo infine allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Infine c'è la corsa non agonistica da 5 km. La gara da 5 km è sponsorizzata da Decathlon: si potrà pagare l'iscrizione in uno dei punti vendita Decathlon di Roma. Il percorso è sempre un anello, ma più corto: Via delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta Latina, Via delle Mura Latine, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, via C. Colombo, via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli, Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

Modalità d'iscrizione

Le iscrizioni scadono il 31 marzo. Ci si può iscrivere andando sul sito www.appiarun.it, e pagando la quota d'iscrizione, acquistando quindi la pettorina. Per chiedere informazioni si può scrivere una email a info@appiarun.it, o telefonare ai numeri 0668100037 o 3495345663.