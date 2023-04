Roma Appia Run, la super corsa fa sold out: appuntamento il 15 e 16 aprile

Roma Appia Run: la super corsa ha raggiunto il sold out. Esaurite tutte le pettorine la partecipazione alla celebre gara, giunta ormai alla sua 24esima edizione. Appuntamento in strada domenica 16 aprile. Sabato 15, invece, sarà la volta del Fulmine dell'Appia, la gara riservata ai più piccoli.

La splendida gara che va avanti da 25 anni (nel 2020 a causa del Covid non si poté tenere), fondendo sport, amicizia, ambiente, salute e solidarietà. In prima posizione ai blocchi di partenza ci sarà l'italiano Iliass Aouani, primatista alla Maratona di Barcellona dello 19 marzo scorso. Favorito e pronto a contendere la vittoria a Aouani è Nekagenet Crippa, che è arrivato primo tra gli italiani alla recente Maratona di Roma (sesto in assoluto). Tra le donne favorite ci sono Elisa Palmero, dell'Esercito, Sveva Fascetti, della Guardia di Finanza e Sara Carnicelli, arrivata seconda all'edizione dell'anno scorso.

Le gare

Alle 9 di domenica 16 cominceranno le tre corse principali. La prima è l'agonistica da 13 km, riservata a corridori esperti (tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva).

C'è poi la 13 km non agonistica, aperta a tutti i corridori non professionisti, ma comunque ambiziosi. Il percorso delle due gare da 13 km è un anello che parte dalle Terme di Caracalla e passa attraverso piazza Numa Pompilio, via di Porta Latina, via delle Mura Latine, via Appia Antica, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, vicolo S. Urbano, via della Caffarella, via Appia Antica, via di Porta Ardeatina, via C. Colombo, via Cilicia, via Marco Polo, via Odoardo Beccari, via C. Colombo, via di Porta Ardeatina, largo Giovanni Chiarini, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli, largo Vittime del terrorismo, giungendo infine allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Infine c'è la corsa non agonistica da 5 km. La gara da 5 km è sponsorizzata da Decathlon: si potrà pagare l'iscrizione in uno dei punti vendita Decathlon di Roma. Il percorso è sempre un anello, ma più corto: Via delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta Latina, Via delle Mura Latine, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, via C. Colombo, via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli, Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

Il Fulmine dell'Appia

La prima delle quattro gare si correrà non domenica 16, bensì alle 15 di sabato 15 aprile. Si tratta della corsa Fulmine dell'Appia. Si tratta di prove di velocità su distanze tra i 30 e i 100 metri. Sono rivolte ai bambini e ragazzi, dai 2 ai 17 anni.