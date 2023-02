Roma Appia Run: una manifestazione, quattro gare. La madrina: Justine Mattera

Domenica 16 aprile torna la Roma Appia Run, la manifestazione sportiva di corsa che porta ogni anno centinaia di corridori professionisti e non a correre tra le bellezze della Capitale. Una manifestazione, quattro gare. A fare da testimonial e madrina ci sarà la showgirl Justine Mattera.

Americana, naturalizzata italiana, Mattera, appassionata di running e ciclismo, correrà insieme agli altri partecipanti in uno delle quattro gare previste, cioè la competitiva da 13 km.

La manifestazione, organizzata da ACSI, ACSI Italia Atletica, ACSI Campidoglio Palatino, CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica, partirà alle 9 di domenica 16 aprile, dalle Terme di Caracalla. Una manifestazione che giunge quest'anno al suo 25esimo anno di età, anche se l'edizione è la 24esima, visto lo stop causato dalla pandemia nel 2020.

Modalità d'iscrizione

Le iscrizioni sono già aperte e scadono il 31 marzo. Ci si può iscrivere andando sul sito www.appiarun.it, e pagando la quota d'iscrizione, acquistando quindi la pettorina. Per chiedere informazioni si può scrivere una email a info@appiarun.it, o telefonare ai numeri 0668100037 o 349 5345663.

Le quattro gare

La particolarità di queste gare è che si disputano su cinque terreni diversi: l'asfalto, il sampietrino, il basolato lavico delle antiche strade romane, lo sterrato del Parco della Caffarella e infine il terreno dello stadio delle Terme di Caracalla.

Ed è proprio in quest'ultima location che si svolgerà la prima delle quattro gare: il Fulmine dell'Appia, che a differenza delle altre tre si correrà alle 15 di sabato 15 aprile. Si tratta di prove di velocità su distanze tra i 30 e i 100 metri. Sono rivolte ai bambini e ragazzi, dai 2 ai 17 anni. Nel 2022 hanno partecipato in 800: gli organizzatori puntano a raggiungere quota mille per quest'anno.

C'è poi la gara agonistica da 13 km, riservata a corridori esperti (tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva). Un'altra gara è la 13 km non agonistica, aperta a tutti i corridori non professionisti, ma comunque ambiziosi. Infine un'altra gara non competitiva è quella da 5 km, sponsorizzata da Decathlon: si potrà pagare l'iscrizione in uno dei punti vendita Decathlon di Roma.