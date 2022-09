Roma, appiccò due incendi presso l'outlet di Castel Romano: preso il piromane

Il primo incendio il 25 luglio, poi il 2 agosto: le telecamere incastrano il piromane che aveva preso di mira l'area verde dell'outlet di Castel Romano.

I carabinieri, dopo aver passato al vaglio il sistema di sorveglianza e grazie ad alcune testimonianze raccolte, hanno individuato l'uomo che la scorsa estate aveva appiccato due incendi nel parcheggio dell'outlet in via Ponte Piscina Cupa.

Le indagini e la perquisizione

Attraverso le telecamere di videosorveglianza le forze dell'ordine hanno visto l'uomo avvicinarsi all'area verde con l'auto e il fumo apparire un minuto dopo che il veicolo lasciava il parcheggio. Il 61enne, in seguito, si dirigeva di fretta all'interno del centro commerciale per poi risalire in auto e andarsene. Il primo incendio è stato appiccato lo scorso 25 luglio e solo l'intervento della vigilanza e dei dipendenti dell'Outlet con gli idranti e gli estintori hanno spento le fiamme, come nel caso della seconda volta, avvenuta il 2 agosto, quando a intervenire furono i vigili del fuoco. L'identificazione dell'uomo ha portato alla perquisizione dell'appartamento, dove sono stati sequestrati i vestiti indossati nei giorni degli incendi e della diavolina. Per il 61enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione, che dovrà effettuare tutti i giorni presso la caserma di Pomezia.