Roma, arrestato per tentato furto prende a testate una porta in Tribunale

Un marocchino di 33 anni, che era stato arrestato per tentato furto, ha preso a testate una porta in Tribunale, poco prima dell'udienza in cui doveva essere convalidato il suo arresto.

L'uomo era stato arrestato in via Vedana, all'Eur, da una pattuglia della Squadra Radiomobile dei Carabinieri. I militari, infatti, lo avevano sorpreso mentre tentava di rubare un'auto. Aveva già scardinato la serratura dello sportello e aveva aperto il coperchio della centralina elettrica per metterla in moto, quando i Carabinieri lo hanno visto e lo hanno arrestato.

Portato a piazzale Clodio per l'udienza di convalida, il marocchino ha dato in escandescenza cominciando a prendere a testate una porta, fuori dall'aula dove si sarebbe dovuta svolgere l'udienza. L'uomo è stato portato in ospedale con una ferita alla testa. Ad ogni modo il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo il processo per ottobre.