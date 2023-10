Roma, arriva il Coming out day: il Campidoglio in prima linea sul tema Lgbtq

In occasione del Coming Out Day, appuntamento mercoledì 11 ottobre alle 15,30 presso la Biblioteca "Elsa Morante" di Ostia per la presentazione del libro "Caccia all'OMO. Viaggio nel paese dell'omofobia" di Simone Alliva. Un evento realizzato grazie al progetto "LGBTQIA+ Mondo Plurale" della U.O. Diritti LGBT+ di Roma Capitale con il supporto delle Biblioteche di Roma.

Il super lavoro di Marilena Grassadonia

"La visibilità è l'arma più potente che la comunità lgbtqia+ ha agito nella sua storia di orgoglio e rivendicazione. Essere visibili vuol dire "esistere", far parte della storia, vivere luoghi e occupare spazi. Essere visibili vuol dire poter pretendere il riconoscimento di diritti e dignità. Fare coming out è per le persone lgbtqia+ un momento unico ma anche una scelta spesso complessa. Tra le tante le emozioni che si accavallano in quegli attimi c'è, infatti, non solo il senso di liberazione per poter finalmente condividere chi si è col mondo, ma anche la consapevolezza e la paura di poter non trovare accoglienza o comprensione, col rischio di perdere affetti e punti di riferimento, commenta Marilena Grassadonia - Coordinatrice Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

L'idea

"Una scelta accompagnata spesso da quel brivido lungo la schiena che non si dimentica facilmente e che spesso allontana il momento in cui si decide di raccontarsi.Come Roma Capitale continueremo a fare la nostra parte, per rendere la nostra città un luogo sempre più accogliente e di tutt* e in cui per ogni coming out ci siano sempre meno brividi lungo la schiena" commenta Marilena Grassadonia - Coordinatrice Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

On line sul sito di biblioteche di Roma

Di tutto questo e di molto altro si parlerà mercoledì pomeriggio alla Biblioteca "Elsa Morante" di Ostia.

https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/caccia-allomo-di-simone-alliva/33433.

Sarà presente l'autore Simone Alliva con cui si potrà dialogare sulle tante storie raccontate nel libro che confermano ancora una volta, come l'omolesbobitransfobia sia presente nel nostro Paese, sotto varie forme e oltre ogni latitudine. Interverranno Marilena Grassadonia - coordinatrice Diritti LGBT+ di Roma Capitale, Michela Cicculli - Presidente Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, Denise Lancia - Assessora Pari Opportunità Municipio Roma X, Silvia Fiorucci - Presidente Commissione Pari Opportunità Municipio X. Modera Chiara Sgreggia, L'Espresso.