Roma, arriva il freddo: il Comune corre ai ripari: maxitendone a Testaccio

All'ondata di freddo che si sta abbattendo sulla Capitale, l'assessora alle Politiche Sociali e Sanità Funari ha deciso di rispondere con una nuova tensostruttura. Il maxitendone, in allestimento a Testaccio, potrà ospitare 70 persone. “Sarà inaugurato lunedì 23 - fanno sapere dall'assessorato - e per allora avrà già qualche ospite”.

All'inaugurazione saranno presenti l'assessora e il sindaco Gualtieri. Come già detto in precedenza, non saranno aperte né le stazioni ferroviarie né quelle della metropolitana, perché considerate non realmente adatte ad ospitare i senzatetto. Questo è la risposta dell'Amministrazione all'ondata di freddo intenso che sta arrivando su Roma. Bisognerà far presto, visto anche quello che è successo lo scorso 17 gennaio, quando due clochard sono stati trovati morti per il freddo a Porta Maggiore e al quartiere Torrino.

L'ondata di freddo: è arrivato l'inverno

Secondo le previsioni del tempo i prossimi giorni vedranno infatti l'arrivo dell'inverno, in ritardo. Mentre le montagne che intorno alla città si imbiancano, a Roma si registrerà un netto abbassamento delle temperature, con la minima percepita di 0 gradi sabato 21 e addirittura di -1 grado per domenica 22. Senza contare le raffiche di vento freddo e gelido previste durante la notte. Le massime non supereranno gli 8 o 10 gradi.

Altre iniziative parallele

Anche quest'anno i tassisti dell'associazione "Tutti i taxi per amore" hanno raccolto coperte, cibo non deperibile, abiti pesanti e altri beni utili, come scarpe, trolley, zaini, coperte e sacchi a pelo, asciugamani e teli da doccia. La raccolta si chiuderà sabato 21 gennaio presso il Dipartimento delle Politiche Sociali, in via Manzoni, con una raccolta di tutto il materiale.

Anche la comunità di Sant'Egidio ha aperto la sua raccolta di abiti, coperte e cibo non deperibile. Gli operatori della comunità raccolgono il materiale tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9 alle 13 alla Città Ecosolidale, in via del Porto Fluviale dalle 9 alle 13. Altri punti di raccolta sono sparsi in altri quartieri.