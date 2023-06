Roma, arriva la mostra “Lady Alda Presents”: da giugno al Palazzo Rhinoceros

Arriva la mostra “Lady Alda Presents”. Al Palazzo Rhinoceros dal 9 giugno al 19 novembre 2023 una mostra frutto della collaborazione tra il Palazzo Rhinoceros e la Fondazione Alda Fendi.

Nel palazzo affacciato sull'Arco di Giano, in via del Velabro, saranno tre le attrazioni principali. Per la prima volta arriva in Italia il gallerista François Ghebaly che porterà le opere dei suoi artisti Neïl Beloufa, Ludovic Nkoth, Em Rooney e Max Hooper Schneider. Poi l'anteprima del docufilm “Dino’s dark room. La storia del fotografo Dino Pedriali” di Corrado Rizza, dedicato alle due collezioni di fotografie a Man Ray e a Pierpaolo Pasolini. Collezioni di proprietà della fondazione Alda Fendi. Infine la proposta l’installazione Mr and Mrs Warhol di Raffaele Curi, dedicata alla Pop Art e alla sua rivisitazione.