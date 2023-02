Roma, arriva la quarta domenica ecologica: il 26 febbraio blocco delle auto

Arriva la quarta domenica ecologica annunciata dal Campidoglio. Il sindaco Gualtieri ha firmato l'ordinanza che stabilisce per domenica 26 febbraio un blocco di tutti i veicoli a motore in Fascia Verde Ztl nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30.

Lo scopo, come sempre, è quello di garantire la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente, tramite il contenimento dell'inquinamento atmosferico in città. Oltre alla limitazione delle auto, sarà anche vietato accendere fuochi all'aperto. Per garantire che le limitazioni siano rispettate, nella domenica ecologica saranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine cittadine.

I veicoli esentati

L'ordinanza, emanata dal sindaco in data 22 febbraio, specifica i veicoli che sono esentati dalle limitazioni. A parte i mezzi pubblici come gli autobus, i taxi e gli Ncc, quelli di pubblica utilità, quelli dell'Ama, le auto di Polizia e Carabinieri e le ambulanze, sono molte le categorie esentate.

Innanzi tutto i veicoli elettrici o ibridi, insieme a quelli a gpl o a metano. Ammessi a circolare anche i veicoli alimentati con il sistema bifuel, quindi a benzina\metano e benzina\gpl. Potranno circolare anche i veicoli a benzina Euro 6, i ciclomotori a due ruote e a quattro tempi di classe Euro 2 o superiore, i motocicli a quattro tempi di classe Euro 3 o superiori. A questi si aggiungono anche i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili. Infine sono esantati i veicoli con il contrassegno per le persone disabili.