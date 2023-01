Roma, arrivano i soldi per il Giubileo: firmato il Dpcm. Fondi da 2,3 miliardi

Ecco i soldi per il Giubileo. È stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stanzia i fondi per realizzare le opere necessarie ad accogliere i milioni di turisti e pellegrini che arriveranno a Roma per l'evento. Con questo decreto il Governo ha stanziato un totale di 2,3 miliardi di euro.

“Si tratta di circa 1 miliardo di Euro per 87 interventi essenziali e indifferibili - ha spiegato il sindaco Gualtieri nella conferenza di presentazione del Dpcm - A questi si aggiungono 1,3 mld di interventi che rientrano nel programma Giubileo e hanno altre forme di finanziamenti, inclusi 500 milioni previsti dal piano Caput Mundi nell'ambito del Pnrr, quindi per un totale di 2,3 miliardi”.

Gli interventi

Il sindaco Gualtieri ha indicato alcuni degli interventi principali che saranno finanziati da questo decreto. “Si tratta di opere che riguarderanno l'intera città” ha spiegato.

Il piano è diviso in quattro aree: mobilità, ambiente e territorio, valorizzazione e manutenzione di monumenti e spazi pubblici e le strutture d'accoglienza per turisti, pellegrini e anche per i più bisognosi.

Nello specifico tra gli interventi annunciati ci sono quelli al sottovia di piazza Pia, la pedonalizzazione di via della Conciliazione, riqualificazione di piazze storiche come piazza San Giovanni, la manutenzione delle strade principali, manutenzione dell'illuminazione pubblica, la manutenzione di piazza dei Cinquecento e il potenziamento del trasporto pubblico.

Mantovano: “Seguiremo lo svolgersi dei lavori”

Alla conferenza ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha annunciato anche un secondo Dpcm. “C'è molto lavoro da fare - ha detto Mantonavano - seguirà un secondo Dpcm dedicato alle opere essenziali e già da oggi pomeriggio si inizierà a lavorare al secondo Dpcm”. “Attenzione costante - ha aggiunto Mantovano - allo sviluppo del lavori, queste opere hanno bisogno di essere seguite”.

E sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata, Mantovano ha detto: “L’attenzione sarà ancora più mirata perché bisogna fare presto e bene. Nel codice degli appalti - ha aggiunto - l’abbattimento dei tempi non significa saltare passaggi ma provare a farli contestualmente"

Gualtieri: “Ringrazio il Governo per la tempestività”

Gualtieri ha espresso gratitudine verso il governo. “Con il secondo Dpcm le risorse saliranno a quasi 4 miliardi Quello di oggi - ha detto Gualtieri - è un atto fondamentale e ringrazio il governo che ha lavoro tempestivamente dopo l’insediamento. Questo ci ha consentito di presentare un programma che siamo in condizione di realizzare adesso siamo nelle condizioni di partire con interventi fondamentali per sostenere un evento di straordinario rilievo spirituale. Ma non è solo un Giubileo ordinario perché avviene all’indomani della pandemia e dei terribili eventi della guerra. E' un'opportunità straordinaria per rendere Roma più bella, accessibile e inclusiva".

