Roma, aspetta l'autobus 90 minuti. L'Atac: “La linea è in forte ritardo”

Un passeggero ha dovuto attendere 90 minuti l'autobus della linea 980 in direzione ospedale San Filippo Neri. E l'Atac ha risposto che “la linea è in forte ritardo”. La denuncia di un utente su Twitter.

“Il 980 in direzione San Filippo Neri, da Pane A fra quanto? Da 40 minuti che si aspetta qua. Questa è la settima volta che vi scrivo questa settimana. Incredibile”. La risposta di InfoAtac non si è fatta attendere: “Buonasera, siamo spiacenti ma la linea è in forte ritardo, la prima vettura utile parte da capolinea Pane alle 18,40”.

Il post è stato ripubblicato da un utente che ha commentato: “Novanta minuti di attesa per l'ospedale che va all'ospedale San Filippo Neri. Con che coraggio il Comune butta 5 milioni per il Maas?”. L'utente si riferisce all'app Maas, cioè “Mobility as a Service”, che il Comune sta sperimentando. Si tratta di una piattaforma digitale che contiene tutte le informazioni sulla mobilità pubblica.