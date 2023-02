Roma, assaltarono il gazebo di “Noi con Salvini: tutti assolti i 10 imputati

Dieci persone, sei uomini e quattro donne, avevano assaltato un gazebo della campagna elettorale di “Noi con Salvini” nel 2016: il processo si è concluso dopo sette anni con l'assoluzione di tutti e dieci gli imputati.

Le accuse erano di attentato e danneggiamento, nonché di lesione e resistenza a pubblico ufficiale e travisamento. Finora la Procura era riuscita solo a ottenere la misura cautelare dell'obbligo di firma. Salvini aveva chiesto di costituirsi parte civile, ma senza successo.

Secondo la sentenza emessa dal giudice Mario Erminio Malagnino della IX sezione di Roma, il fatto non sussiste per quanto riguardo l'attacco al gazebo. Assoluzione per non aver commesso il fatto, invece, per quanto riguarda la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale. Per il travisamento, infine è scattata la prescrizione.

Soddisfatti gli avvocati difensori: “Questo processo ha costituito un esempio deteriore di accanimento persecutorio da parte della Procura nei confronti degli attivisti dei movimenti sociali cittadini".