Roma, l'assessore Patanè: "No bus elettrici, sì ai tram che portano più gente"

I bus elettrici non possono sostituire i tram, in particolare quelli della futura linea Termini Vaticano Aurelio, poiché la loro capacità di portata è inferiore ai convogli tranviari e il progetto dell'amministrazione è eliminare le linee su gomma 64 e 40 express - in relazione alla pedonalizzazione di piazza Pia che collega Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione - e snellire quindi i grossi veicoli che attraversano il centro dalla stazione Termini e sono diretti al Vaticano.

Lo ha detto l'assessore ai trasporti di Roma, Eugenio Patanè, nel corso della commissione capitolina Trasparenza, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia.

Tramvia Tva

"Vogliamo togliere gli autobus dalla tratta della tranvia Tva, Termini-Vaticano-Aurelio, in quanto i tram trasportano più persone e producono meno rumore. Quella tratta – ha detto l’assessore – è la più utilizzata dai turisti, che scendono a Termini e attraverso una delle linee storiche di Roma, il 64, e il 40 Express, arrivano al Vaticano e a Castel Sant’Angelo. Noi vogliamo eliminare quegli autobus. La tranvia è lo strumento che toglie tutte le linee bus e le sostituisce con una capienza maggiore, hanno una portata di circa 4 mila passeggeri l’ora. Sia il Rapid Transit sia il bus elettrico, al massimo della loro portata, raggiungono invece circa 2.400 passeggeri l’ora, 1600 in meno rispetto a quanto la tranvia può fare. I bus elettrici inoltre producono molto più rumore e vibrazioni rispetto ai tram. Non si può parlare di sostituzione, sono due cose diverse”, ha concluso Patanè.

Gara in aggiudicazione

Riguardo alle procedure di gara per la realizzazione della prima tratta della tranvia Tva, Termini-Vaticano-Aurelio, "la stazione appaltante di governo, Invitalia, individuata dalla legge come possibile stazione appaltante per le opere Pnrr, ha concluso le operazioni di aggiudicazione. Non conosciamo i risultati, ma da quello che sappiamo è stata formata una graduatoria delle imprese". Lo ha detto l'assessore ai trasporti di Roma, Eugenio Patanè, nel corso della commissione capitolina Trasparenza, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia. "Attendiamo le verifiche tecniche, in ossequio al protocollo Anac - ha aggiunto -. Già c’è una graduatoria, ci aspettiamo a breve che Invitalia completi le operazioni di aggiudicazione".