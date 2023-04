Roma assume 800 vigili urbani ma quelli in Tribunale fanno le indagini a piedi

Roma assume 800 vigili urbani, ma quelli del Tribunale sono costretti fare le indagini prendendo l'autobus o con le proprie auto o addirittura a piedi, visto che hanno in dotazione solo tre vetture.

Di queste tre, una è ferma in officina per motivi burocratici e contrattuali. Una viene utilizzata dall'ufficio di Polizia Giudiziaria del Procuratore capo. Quindi per le 20 pattuglie del Tribunale, per un totale di 40 funzionari, ne resta solo una. Il che costringe gli agenti a fare il loro lavoro ricorrendo a mezzi propri.

A denunciarlo sono i sindacati Csl Flpl e quello della Polizia Locale Sulpl in una lettera inviata al sindaco Gualtieri e al comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma. “Lamentiamo la mancanza di autovetture - si legge nella lettera - ridotta da alcuni mesi a meno del 50% rispetto alla precedente dotazione. Facendo una rapida verifica, nel Corpo vi sarebbero all’incirca una quarantina di auto senza contrassegni, resta difficile pensare che il Comando non sia riuscito a reperirne altre 3 per la Sezione P.G., ma abbia scelto di tagliare la fornitura di auto e portarla al 50% della precedente dotazione”.

Il bando per 800 nuovi agenti. Oltre allo scritto e all'orale, anche prove fisiche: corsa e salto in alto

Il bando pubblicato sul sito del Comune di Roma, nonché sui siti InPA e FormezPA, prevede l'assunzione di 800 nuove figure. Il posto di lavoro offerto è quello di “Istruttore di Polizia Locale, Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza”. Per presentare la domanda sarà necessario autenticarsi con la propria identità elettronica (Spid, Cie, Cns o eIDAS) e compilare il form di candidatura sul sito InPA. La domanda va presentata entro il la mezzanotte del 29 maggio.

Ai primi di giugno saranno pubblicati i database dei quesiti. A metà giugno si procederà alle prime prove preselettive: i primi 6400 candidati saranno ammessi alla prova scritta successiva. Sia la prova preselettiva che la prova scritta consisteranno in 40 quesiti a cui rispondere entro 60 minuti.

Seguiranno le prove fisiche. Corsa da 800 metri entro 4 minuti per gli uomini, 5 per le donne. Salto in alto da 1 metro per i candidati maschi e da 85 cm per le femmine. E ancora, piegamenti sulle braccia (di cui 10 per gli uomini e 8 per le donne). Infine a settembre la prova orale, che si svolgerà presso la scuola del Corpo della Polizia Locale di Roma.