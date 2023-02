Roma, attacco di una gang di bulle: due 12enni aggredite e picchiate a Talenti

Due giovani ragazze di appena 12 anni sono state aggredite e picchiate da una baby gang di bulli a Talenti, quartiere alla periferia nord ovest della Capitale. In particolare due 15enni si sono avventate sulle due vittime, picchiandole brutalmente. Le due hanno sporto denuncia e la Polizia avrebbe già individuato le due colpevoli.

Il fatto si è verificato pochi giorni fa. Le due 12enni stavano facendo una passeggiata in via Ugo Ojetti, quando un gruppo di ragazzini e ragazzine, di poco più grandi di loro, hanno sbarrato loro la strada. Due ragazze 15enni si sono avventate sulle due giovani. In particolare una delle due riferisce di essere stata scaraventata a terra dalle due ragazze, che hanno poi cominciato a colpirla con calci e pugni, rivolti soprattutto al viso. Nel far questo le hanno spaccato un dente e ferito un occhio e le hanno anche rotto gli occhiali. Mentre il pestaggio era in corso, gli altri ragazzini della baby gang incitavano le due bulle a continuare. “Gonfiatele, guardate questa pu...ana” gridavano. Tutto ciò è avvenuto in presenza di alcuni passanti, che però non sono intervenuti in aiuto delle due vittime.

La denuncia

L'aggressione è finita solo perché una delle due 12enni è riuscita a scappare, riuscendo a chiamare al telefono la madre. Infine anche l'altra vittima si è sottrata ai suoi aguzzini, riuscendo a scappare. Le due si sono rifugiato in un supermercato lì vicino e hanno chiamato la Polizia. La giovane ferita è stata condotta al Pronto Soccorso, dove è rimasta una notte, per la ferita all'occhio. Le famiglie delle due vittime hanno sporto denuncia presso la Polizia, che avrebbe già individuato le due colpevoli.

Il fatto è stato raccontato dalle vittime al quotidiano La Repubblica, che ha riferito la storia.