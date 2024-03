Roma, attiviste contro femministe in Campidoglio: "Basta convegni inutili"

Attiviste cotro femministe: la battaglia in Campidoglio e lo slogan "Basta convegni inutili". Alcune attiviste del movimento "bruciamo tutto", hanno interrotto il convegno nella sala della Protomoteca in Campidoglio.

Un urlo dal pubblico ha interrotto il convegno.

Sul palco

Dopodiché sono salite sul palco 4 attiviste, esponendo uno striscione che portava la scritta "Bruciamo tutto, fuoco trasformativo". Le attiviste, inoltre, hanno lanciato alcune mimose colorate di rosso.Dopo qualche momento di concitazione, in cui le femministe hanno spiegato le ragioni della loro protesta e dopo aver parlato con l'assessora comunale alle Pari opportunità, Monica Lucarelli, il convegno, dal titolo "Sostenibilità sostantivo femminile", è ripreso. Le attiviste che hanno dato il via alla protesta, tuttavia, sono rimaste sedute per terra sul palco.

L'attacco all'assessore

"Come si fa a dire che sostenibilità è un sostantivo femminile quando dopo Giulia Cecchettin sono morte 18 donne? Questi discorsi ipocriti non ci bastano più", ha gridato una manifestante durante il convegno. "La prevaricazione però è lo stesso metodo patriarcale che ci ha tolto la voce per tanto tempo", ha osservato l'assessora Lucarelli in replica.