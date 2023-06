Roma, all'Auditorium Parco Musica arrivano le tarante di Ambrogio Sparagna

All'Auditorium Parco della Musica arrivano le tarante di Ambrogio Sparagna: il 29 giugno alle 21 con l’Orchestra Popolare Italiana, Coro Popolare e il Corpo di danze popolari, insieme a musicisti, cantori e danzatori anche dalla Grecia e dalla Tunisia.

Ambrogio Sparagna arriva sul palco dell'Auditorium Parco della Musica portando un progetto originale realizzato insieme all’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica, al Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni, al Corpo di danze popolari diretto da Francesca Trenta. Uno spettacolo all'insegno della musica tradizionale, delle danze terapeutiche di trance ancora diffuse nell’area mediterranea africana come la Tunisia, del desiderio di ritrovarsi fra “transumanti”, riconoscendosi in un destino comune, accogliendo l'incontro con l'altro come valore.