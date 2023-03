Roma, auto distrugge la balaustra del Gianicolo: danni per quasi 20mila euro

Un'auto è andata a schiantarsi contro una balaustra in travertino del Gianicolo distruggendola e provocando danni stimati tra i 18mila e i 20mila euro. Il tratto era stato da poco ripristinato dopo un incidente simile avvenuto nel giugno del 2022.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30 di lunedì 20 marzo sul Belvedere Nicolò Scatoli, proprio davanti al Fontanone. Ad essere danneggiato è una balaustra risalente alla fine del XIX secolo, costruita sul Belvedere intitolato al bersagliere che suonò la carica quando avvenne la Breccia di Porta Pia nel 1870.

La vettura, forse a causa dei sampietrini bagnati dalla pioggia o forse per l'alta velocità, o per entrambi, ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro una panchima in travertino e contro cinque metri della balaustra. Le colonnine e la ringhiera di travertino sono andate in frantumi.

La valutazione dei danni

La sovrintendenza è intervenuta sul posto per verificare e quantificare i danni. Sono stati raccolti tutti i frammenti della balaustra che verranno poi riassemblati nell'opera di riparazione che comincerà quanto prima, assicura la Soprintendenza. I danni sono stimati in 18-20mila euro.