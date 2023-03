Roma avrà un nuovo prefetto: Lega e Palomba i possibili successori di Frattasi

Roma si appresta ad avere un nuovo prefetto, il terzo in pochi mesi. Il prefetto Bruno Frattasi sarà infatti nominato a capo dell'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza al posto del dimissionario Baldoni. I nomi in pole position per succedergli alla guida delle prefettura ci sono Laura Lega e Paolo Palomba.

Classe 1959, Laura Lega ha già avuto esperienza come prefetto, avendo guidato la prefettura di Treviso (2015-2018) e poi quella di Firenze (2018-2020). Dirige il dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del Minitero dell'Interno dal novembre del 2020. In precedenza, tra il 2001 e il 2006, è stata capo di gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (il ministro era Maroni). Dal 2010 al 2011 è stata vicario del commissario straordinario per il Comune di Latina.

Lo sfidante: Claudio Palomba

Anche lui nato nel 1959, Palomba dopo una prima esperienza forense alla Corte d'Appello di Napoli entra nei ruoli di amministrazione civile del Ministero dell'Interno. Tra il 1988 e il 1991 è vicecapo di gabinetto della Prefettura di Varese, per poi tornare al ministero, dove ha diretto l'ufficio contenziosi. Nel 2010 diventa prefetto presso gli affari legislativi e rapporti parlamentari. È stato sub-commissario nei comuni di Anzio, Velletri, Nuoro e Pomezia e poi commissario in quelli di Rocca Priora, Grottaferrata e Gioia del Colle. Prefetto di Rimini dal 2012 al 2015, è stato poi prefetto di Lecce tra il 2015 e il 2018. E poi prefetto di Torino dal 2018 al 2021. Palomba è prefetto di Napoli dal novembre del 2021.