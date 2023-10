Roma, bambino di 12 anni precipita dal balcone e muore: choc a Centocelle

Tragedia a Centocelle dove alle 18 di martedì 11 ottobre un ragazzino di 12 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo che affaccia su piazza dei Mirti, a quell'ora piena di residenti e non. Soccorso all'altezza del civico 7, il giovane è stato portato in ospedale, il policlinico Casilino. Le sue condizioni, da subito parse gravi, hanno reso vani i tentativi di rianimarlo.

Alle 20 è stato dichiarato morto.

La tragedia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina che hanno sentito le persone informate sui fatti ed eseguito i rilievi tecnico scientifici. Il gesto volontario è al momento l'ipotesi più probabile, con i motivi al momento tutti da accertare.

Quartiere sotto choc

L'intero quartiere è sotto choc. In pochi minuti la notizia ha fatto il giro di Centocelle: piazza dei Mirti è uno dei centri nevralgici della zona e a quell'ora era piena, anche di bambini. Anche sui social in tanti, attoniti, stanno commentando la notizia. C'è anche chi riferisce e lamenta ritardi nei soccorsi, 10 minuti d'attesa al telefono per il numero unico delle emergenze e oltre mezz'ora per l'arrivo di un'ambulanza.