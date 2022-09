Roma, banane alla marijuana: arrestati tre ventenni con 11 kg di droga

Sulle dosi equivalenti a tre chili di hashish che un ventenne nascondeva in auto erano disegnati dei caschi di banane volti alla distinzione per l'attività di spaccio. Arrestati tre spacciatori.

Il forte odore di hashish che i poliziotti del XIV distretto Primavalle hanno sentito avvicinandosi ad un'auto ha portato alla perquisizione del mezzo dove un ventenne teneva un borsone pieno di droga. Nell'auto sono stati trovati 3 chili di hashish con le dosi etichettate con dei caschi di banane.

Dall'auto all'appartamento: tre arresti

Dopo la perquisizione dell'auto che era parcheggiata in zona Torrevecchia, gli agenti si sono appostati nell'ipotesi che si è rivelata fondata riguardo all'attività di spaccio. Altri due ventenni, due fratelli, hanno infatti raggiunto il ragazzo a cui sono stati trovati i 3 chili di hashish e seguiti fino all'appartamento dove si sono recati insieme, nell'abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 8 chili della stessa sostanza confezionati anche quelli con l'etichetta delle banane. Oltre ai panetti di droga, gli agenti hanno trovato il materiale per il confezionamento, accertando l'attività di spaccio dei tre ragazzi, per i quali è scattato l'arresto, con il Gip del Tribunale di Roma che ha convalidato la misura e ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 2 dei 3 ventenni.