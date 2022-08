Roma, banda di ladri resta bloccata nel tunnel che stava scavando: arrestati

La banda stava scavando un tunnel sotto via Innocenzo XI per raggiungere una banca. Rimasta bloccata sottoterra, ha chiamato i soccorsi. Arrestati.

I vigili del fuoco, insieme a Saf e Usar, stanno scavando da diverse per ore per soccorrere i rapinatori che sono rimasti bloccati in un tunnel sotto via Innocenzo XI. L'obiettivo del gruppo era raggiungere il caveau di una banca non distante, ma l'operazione è stata interrotta da un incidente e sono stati costretti a chiedere aiuto. Il gruppo sarebbe composto da 4 persone, di cui 3 già arrestate. I soccorsi sono ancora sul posto per l'estrazione dell'ultimo componente, che sta risultando difficoltosa. Una quinta persona che serviva da palo, sarebbe già fuggita.