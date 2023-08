Roma, barbagianni per fare le foto ai turisti: denunciati. Salvato il rapace

Una foto col barbagianni per cinque euro. Accade a Roma, nei pressi di piazza Navona, dove due uomini utilizzavano un rapace notturno per avvicinare turisti e passanti, invitandoli a farsi una foto con il volatile, per ottenere poi un ingiusto profitto, attraverso “mance” che gli venivano lasciate.

Bloccati dai carabinieri

La scena è stata notata, con sorpresa, da alcune persone che l’hanno segnalata ai Carabinieri, di pattuglia in zona, della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che sono intervenuti unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Roma che hanno fermato i due uomini, entrambi dell’est Europa, e hanno accertato l'illecita detenzione, in assenza di certificazione Cites, di un “barbagianni” animale selvatico compreso nell'annesso “A” della convenzione Cites.

Il rapace affidato al Bioparco

L'esemplare è stato sequestrato e affidato alla custodia e alle cure del centro Lipu del Bioparco di Roma mentre i due uomini sono stati denunciati. Verifiche sono in corso sull'origine del rapace, probabilmente illecitamente introdotto in Italia.