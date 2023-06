Roma, bimba di un anno trovata morta in un auto alla Cecchignola

Una bimba di appena un anno di vita è stata trovata morta sul sedile di un'auto in zona Cecchignola. Indagano i Carabinieri: si ipotizza che la piccola sia stata dimenticata in macchina da uno dei genitori.

L'auto si trovava in via dei Fucilieri. A notare il corpo della bambina e a chiamare i soccorsi è stato un passante. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Dalle prime informazioni raccolte la bambina doveva essere all'asilo nido, ma non ci è mai arrivata. Si attende l'arrivo del medico legale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo l'auto è stata sequestrata.