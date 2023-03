Roma, blitz della Polizia a San Basilio: 113 identificati e 4 case sgomberate

Blitz della Polzia nel quartiere San Basilio di Roma. Gli agenti hanno identificato 113 persone, controllato 4 negozi e hanno denunciato una persona per detenzione di sostanza stupefacente. Nel frattempo sono stati sgomberati quattro appartamenti dell'Ater occupati abusivamente.

A fare questi controlli sono stati gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato, il reparto cinofilo e anche due ispettori sanitari delle Asl. L'unità cinofila ha sorpreso un uomo in possesso 0,4 grammi di cocaina. L'uomo è stato denunciato.

Le sanzioni ai negozi

Quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati per un totale di 7000 euro. Un negozio ha ricevuto una sanzione da 3500 euro per violazioni igienico-sanitarie, vista anche la presenza di animali infestanti. Inoltre il negozio trasformava il cibo e lo somministrava ai clienti, senza averne l'autorizzazione. È in corso un procedimento di sospensione dell'attività.

Una sala giochi su via Tiburtina è stata sanzionata poer 508 euro perché non aveva l'autorizzazione allo svolgimento dell’attività dell’esercizio commerciale, e inoltre non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da gioco.

Un bar dovrà pagare una sanzione da 1000 euro per le scarse condizioni igieniche. Infine un circolo privato dovrà pagare invece una multa da 2000 euro: non aveva cartelli sui prezzi e sul divieto di fumo ed era privo di estintori, cosa per cui è stato chiesto un controllo anche da parte dei Vigili del Fuoco.

Gli sgomberi

Gli agenti della Polizia di Stato e Locale hanno sgomberato quattro appartamenti di proprietà dell'Ater nel quartiere di San Basilio.