Roma, blocco della metro B, i tweet su Atac trend come Meloni e maltempo

Il blocco della metro B ha scatenato l'indignazione e la fantasia dei cittadini di Roma su Twitter. Centinaia i tweet indignati o ironici sulla situazione del trasporto pubblico di Roma e così gli hashtag #atac e #metrob entrano nella hi dei trend italiani.

E' la vendetta dei pendolari che dalla mattina del 21 novembre, con una coda velenosissima anche il giorno dopo, si sono scatenati contro l'atac, il Comune di Roma, l'assessore Patané e contro il sistema ormai al collasso della mobilità romana, postano in rete video, foto, commenti e una valanga di insulti.

La storia

Lunedì 21 novembre la Metro B si è fermata nella tratta tra Castro Pretorio e San Paolo per un guasto della linea elettrica. Atac ha messo a disposizione delle navette sostitutive la maggior parte delle quali imbottigliate nel traffico. La ripresa dela normalità solo dopo le 15.

I tweet indignati

“Metro chiusa da un momento all'altro per arrivare a Termini, nell'ora di punta - ha scritto un cittadino - un servizio vergognoso!”.

"Ennesimo guasto, ennesima mattinata di inferno e di file chilometriche per i romani - ha scritto un altro - aggregazioni e riorganizzazione di Atac sono una priorità assoluta. I cittadini di Roma meritano un servizio di trasporto pubblico efficiente, non una lotteria quotidiana”.

Alcuni passeggeri hanno provato a chiedere informazioni, ma senza ricevere risposte adeguate. Per cui hanno twittato così: “Autisti non parlano, addetti non hanno informazioni, regna il caos. Benvenuti in un luminoso lunedì di Atac con la MetroB rotta”.

“Appena sceso da un bus (sovraffollatissimo) sostitutivo - twitta un altro utente - per un guasto sulla metro B con tratta interrotta da Basilica di San Paolo a Castro Pretorio. Ora in attesa della metro a Castro Pretorio. Mostruoso ritardo a lavoro. InfoAtac siete vergognosi!!!”.

E ancora: “Poi uno paga pure la tessera Atac, per cosa? Per avere ogni due per tre la metro e autobus guasti?”.

“Ogni giorno – si legge su twitter - Atac supera i livelli piu assurdi del mondo per inefficienza mai visti fino ad ora,ma nessuno indaga,nessuno si scusa,nessuno paga,solo i poveri utenti che devono sopportare un servizio mai cosi scadente”.

La rabbia dei passeggeri è esplosa ulteriormente quando si è saputo che anche sulla linea A c'erano dei rallentamenti per dei problemi tecnici. “Un altro guasto, stavolta Metro A? Numerose segnalazioni e ovviamente Atac non risponde e omette di dare info”.

I cinguettii sul futuro di Atac

Alcuni commenti hanno fatto riferimento alla necessità di privatizzare o liberalizzare l'Atac. “Assurdo quanto successo oggi a Roma con Atac - ha scritto un utente - una metro ferma per ore e il servizio in tilt. Non è possibile continuare a pagare milioni di euro atac con soldi pubblici per questi servizi”.

“Anche oggi - si legge in un altro tweet indignato - la metro a Roma interrotta, nonostante 10 miliardi di euro pubblici in 12 anni spesi per Atac. Bisogna liberalizzare il trasporto per cambiarlo tramite un processo di gara trasparente!”.

Altri ancora hanno invece criticato la decisione della giunta comunale di vietare la circolazione degli euro 3 entro la Fascia Verde Ztl, alla luce di un servizio così scadente. “Una città dove la metropolitana è rotta un giorno sì e l'altro pure - scrive un utente - non può costringere i romani a comprarsi l'auto nuovo per rispettare le normativeeuropee. Vogliamo anche gli standard dei mezzi di trasporto al livello delle capitali europee”.

“Il problema della mobilità a Roma sono le auto Diesel Euro 3 - dice un altro -Buon #lunedìsagio da Atac”.

La satira nasconde la rabbia

Non sono mancati i tweet ironici, con battute, sarcasmo e riferimenti a film

Qualcuno l'ha presa con filosofia: “E se il disservizio #atac fosse esso stesso il servizio Atac?”.

“Buongiorno pendolari di Roma – si legge in un altro di questi tweet - quali mirabolanti disagi ci riserverà oggi Atac?”.

“Vivere a roma è bellissimo dicono – ha twittato una studentessa - e confermo ma sarebbe altrettanto bello riuscire ad andare all'universitá con la metro senza problemi. Grazie Atac”.

“Ogni giorno - dice un altro - a Roma, un essere umano si sveglia e sa che dovrà correre per non arrivare tardi in ufficio. Non importa che tu sia un pendolare, uno studente o un impiegato. Tu comincia a correre”.

Un utente ha pubblicato il video di un gattino che fa cadere il modellino di un treno dal suo binario con la scritta: “Scoperta la causa dell'interruzione della Metro B”. Ecco il video:

E poi i riferimenti cinematografici. “La #MetroB a Roma chiusa e vengono prese d'assalto le navette sostitutive” ha scritto un utente, pubblicando un frame della scena di Fantozzi che cerca di prendere un autobus pieno al volo.

Un utente ha pubblicato una gif di Jack Nicholson che bussa alla porta in Shining, scrivendo “InfoAtac, le riapriamo queste stazioni oppure dobbiamo aspettare che il personale finisca la pausa pranzo+caffè+sigaretta?”.

Qualcun altro ha citato la celebre scena di Titanic in cui Jack fa 'volare' Rose sul ponte della nave, scrivendo: “Ti fidi di me? Mi fido di te! Nun prende la Metro B!”.

“Sta giornata è durata più dei 4 anni di solitudine sull'isola deserta” ha scritto un altro utente, con una foto del film Castaway, con Tom Hanks.