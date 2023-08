Roma, bocconi avvelenati contro i cani nel parco del Quarticciolo

Un cartello con cui si annunciava il rilascio di bocconi avvelenati per cani e gatti ha fatto scattare l’allarme e una residente ha chiamato la polizia locale. I fatti sono avvenuti ieri nel parco da Davide Franceschetti in zona Quarticciolo a Roma.

Caccia agli autori

Con il cartello qualcuno al momento ignoto, ha informato i proprietari dei cani, che nell’area erano state disseminate esche avvelenate per protestare contro la presenza degli animali nel parco. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia Roma Capitale che hanno delimitato un’area di circa 200 metri quadrati effettuando dei campioni su una sostanza trovata sul terreno.

Sequestrati campioni di terreno

Le indagini sono in corso per risalire all’autore del cartello e a quanto fosse reale il pericolo di avvelenamento per gli animali. Secondo fonti accreditate sono in corso anche analisi su campioni di carne trovata a terra nei pressi dei cartelli.