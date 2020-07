Roma bollente come la Puglia: 40 gradi come a Brindisi. Lazio bandiera nera

Roma bollente come la Puglia, il super caldo dei prossimi giorni farà schizzare il termometro a 40 gradi come a Brindisi. Con il riscaldamento globale che raggiunge livelli mai visti, il Lazio di “veste” la maglia nera di regione più calda insieme a Lombardia e Trentino.

Come se non bastasse, la temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. A rivelarlo è la ricerca realizzata da OBC Transeuropa nell’ambito del progetto In Marcia con il Clima che consente di conoscere con precisione la variazione di temperatura per ciascun comune italiano dagli anni '60 a oggi.

Le nostre province stanno registrando pericolosi incrementi: ben 72 su 110 province totali (il 65%) superano la media continentale (+1,990°C). Fra le realtà più colpite spicca Brindisi, la più riscaldata d’Italia, che secondo quanto riporta l’osservatorio ha subito un riscaldamento di +3.12° C gradi. Appena sotto le città metropolitane c'è appunto Roma (3,07°), seguita da Milano (2,85°). Al quinto posto si piazza Latina (2,79°) ed al ventesimo Frosinone (2,53°).

Tre province laziali nelle prime 20 fanno sì che il Lazio è la regione con l'incremento maggiore (+2,66 °C), seguita da Trentino-Alto Adige (+2,57 °C) e Lombardia (+2,56 °C).