Roma bollente, Raggi ferma le botticelle: stop a 30 gradi. Firmata l'ordinanza

Roma bollente, arriva l'afa ed il caldo vero ed il sindaco Virginia Raggi ferma le botticelle: firmata l'ordinanza sindacale per tutelare la salute degli animali che vieta ai veicoli trainati dai cavalli a circolare con in presenza di temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi.

“Alla base del provvedimento – scrive il Campidoglio in una nota – l’esigenza di prevedere una maggiore tutela per i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private, e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute di questi animali, particolarmente sensibili alle temperature elevate”.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre 2020. Previste particolari regole per la tutela dei cavalli impiegati in manifestazioni ludiche e in eventi sportivi-agonistici, con l’obbligo di ricoverarli, subito dopo le attività, in ambienti freschi e areati, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria.