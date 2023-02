Roma, cade dal tetto, trafitto dall'asta di una bandiera: muore sul colpo

Un uomo di circa 50 anni italiano è morto dopo essere precipitato dal tetto di un edificio in via della Pescaia 40, a Roma, mercoledì poco prima dell'ora di pranzo.

L'uomo nella caduta ha urtato l'asta di una bandiera. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e avvisato i carabinieri della stazione Villa Bonelli.

Non abitava nel palazzo

Sono in corso le indagini dei militari della compagnia Eur e del Nucleo di via In Selci per ricostruire quanto accaduto. L'uomo non abitava nel palazzo e non è chiaro il motivo per cui fosse sul tetto.