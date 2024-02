Roma, cantieri Pnrr a 22%. Per il Giubileo sono 4,8%: "Ora si deve accelerare"

Sono a quota 22% i cantieri del Pnrr nella Capitale e per il Giubileo appena il 4,8 per cento. Due programmi diversi per natura e cronoprogramma ma che sono entrambi al centro delle politiche infrastrutturali nella Capitale.

A tenere d’occhio gare e stato di avanzamento dei lavori, prendendo il polso a ritardi sul calendario, è l’Osservatorio Pnrr e Giubileo di Roma lanciato un anno fa da Ance Roma-Acer e realizzato con il contributo scientifico di OReP, Osservatorio Recovery Plan promosso dall’Università di Tor Vergata e Fondazione Promo Pa.

Il Convegno sui lavori

Nel corso di un convegno al Tempio di Adriano saranno presentati i dati aggiornati al 31 dicembre 2023 che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. "Ormai siamo in piena attuazione - spiega il presidente di Ance Roma Acer Antonio Ciucci -. I dati ci dicono che è arrivato il momento di accelerare e di dimostrare che Roma non si lascerà sfuggire queste due occasioni". Per i costruttori "l’imperativo è fare presto e bene" e ancora soffia un vento favorevole: "Siamo fiduciosi che i lavori possano essere completati per i termini previsti - aggiunge Ciucci - con l’auspicio che l'impegno finanziario sia mantenuto a fronte della realizzazione delle opere». L’attenzione su questo fronte, quello delle coperture economiche, è altissima. La rimodulazione del Pnrr con le sue incognite finanziarie per le opere tagliate fuori dall’ombrello dei fondi europei non fa dormire sonni tranquilli. Ma adesso la priorità è mettere l’acceleratore e portare a casa tutti i progetti di entrambi i piani. I numeri su entrambi i fronti non sono entusiasmanti. Luci e ombre, più ombre che luci a guardare gli ultimi dati sui cantieri aperti".

Il Pnnr

Al via 1907 progetti per un importo di 3,4 miliardi di euro. A fine anno sono state lanciate 4381 procedure di gara per un importo di 2,5 miliardi di euro. Qui la percentuale di cantieri aperti è pari al 22,1% mentre i lavori conclusi sono l'11,1 % del totale. Per oltre la metà dei lavori - il 53,9%- le gare sono in corso. Più critico il fronte delle opere per l’anno santo. Su 518 progetti complessivi finanziati con 3,3 miliardi di euro - fa sapere l’Osservatorio di Acer - sono 348 le procedure di gara avviate al 31 dicembre 2023 per un importo di 1,6 miliardi di euro, pari al 48,4% delle risorse assegnate. A fronte, però, di quasi la metà dei fondi aggiudicati, a Roma solo il 4,8% delle opere sono cantierate, con una quota dello 0,6% di lavori conclusi: qui il grosso delle opere (77,2%) è ancora allo stadio iniziale della fase di progettazione. Che si siano accumulati pesanti ritardi lo confermano anche i dati della Cabina di regia convocata a Palazzo Chigi lunedì scorso: i numeri parlano di sole 32 misure partite su 230 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio).