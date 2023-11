Roma capitale del disegno contemporaneo: al Rhinoceros l'arte va... oltre

Il disegno contemporaneo è protagonista a Rhinoceros gallery e le sue declinazioni vengono osservate, in una prospettiva internazionale, nella mostra Drawn Out. Organizzata in collaborazione con François Ghebaly, Drawn Out riunisce una selezione di opere su carta degli artisti Mariem Bennani, Sascha Braunig, Sharif Farrag, Patricia Iglesias Peco, Mike Kuchar, Ann Leda Shapiro, Sayre Gomez, Jessie Makinson, Danielle Orchard, Max Hooper Schneider e Ross Simonini.

La mostra si inaugura venerdì 1 dicembre 2023 in via del Velabro 9A, nello spazio progettato da Jean Nouvel, e rimarrà aperta fino a sabato 10 febbraio 2024.

L'evento

Drawn Out prende in considerazione il ruolo del disegno all’interno delle pratiche di ciascuno degli artisti in esposizione. La mostra mette in evidenza il modo in cui il mondo dia continuamente forma al disegno e il modo in cui il disegno, a sua volta, dia continuamente forma alla ricerca dell’artista. Ognuna delle opere su carta presentate a rhinoceros gallery apre una finestra di approfondimento sul processo creativo dell’artista, rivelando la struttura interna che sostiene una particolare logica o una particolare sensazione che attraversa il suo lavoro.

La Direttrice

Alessia Caruso Fendi, direttrice della rhinoceros gallery, spiega che Drawn Out è “il secondo capitolo della collaborazione con François Ghebaly, iniziata la scorsa estate con una mostra di opere di Neïl Beloufa, Ludovic Nkoth, Em Rooney e Max Hooper Schneider. Si traccia un nuovo corso per rhinoceros gallery, che prevede incontri e scambi di gusto cosmopolita, attraverso la proposta di pop up di gallerie internazionali mai state presenti in Italia prima d’ora. La missione dello spazio è un mix tra arte contemporanea e design, per ripensare il dialogo tra le radici storiche di rhinoceros e il mondo attuale, aprendo nuove e per noi inedite possibilità”.

François Ghebaly

Fondata nel 2009, la galleria di François Ghebaly ha sviluppato un programma di artisti multi-generazionali, internazionali e con sede a Los Angeles, sostenendo pratiche dinamiche e sperimentali che ampliano le definizioni di arte. Il programma diversificato di Ghebaly dimostra l’impegno a sfidare il lavoro attraverso tutti i media e a promuovere le ricerche innovative dei suoi artisti. La scuderia della galleria si è arricchita fino a comprendere 31 artisti, tra i quali Genesis Belanger, Neïl Beloufa, Marius Bercea, Sharif Farrag, Sayre Gomez, Max Hooper Schneider, Channa Horwitz, Patrick Jackson, Em Kettner, Christine Sun Kim, Mike Kuchar, Ann Leda Shapiro, Candice Lin e Kathleen Ryan. L’impegno critico è un aspetto fondamentale e si estende, oltre le mostre, sotto forma di programmi educativi, pubblicazioni, conferenze d’artista, edizioni e progetti speciali. Con sedi a Los Angeles e a New York, gli spazi della galleria comprendono un magazzino di 12.000 metri quadrati nel centro di Los Angeles, che funge anche da sede operativa di Ghebaly, una galleria recentemente rinnovata a West Hollywood e uno spazio nel fiorente Lower East Side di Manhattan.