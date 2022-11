Roma capitale del turismo: il numero di prenotazioni negli hotel è da record

Nessuno come Roma nelle prenotazioni degli hotel: nella classifica internazionale il record è della Capitale, che rientra anche nella top 10 delle mete più scelte dal turismo mondiale.

Dal Colosseo a Fontana di Trevi, dai Fori Imperiali al Circo Massimo, Roma incanta e fa viaggiare con numeri da record. E' quanto emerge dal report “A year in Travel by eDreams Odigeo 2022”, nel quale i numeri riguardanti il turismo internazionale registrati dalla Capitale d'Italia la portano al primo posto per numero di prenotazioni nelle stanze degli hotel. Insieme a Milano (quinta), Roma si classifica sesta nella top 10 delle destinazioni scelte dai turisti di tutto il mondo, che dal report del 2022 scelgono la Capitale venendo il 21% dalla Spagna, il 17% dalla Francia, il 13% dalla Germania e il 10% dalla Gran Bretagna.