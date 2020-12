“Roma Capitale della Cultura”: sport, arte, e musei per raddoppiare il turismo

di Francesco Giro *

Continua il nostro viaggio con Affaritaliani nel cuore e nelle periferie di Roma. Oggi sono sul Ponte della Musica realizzato dall'amministrazione del sindaco Alemanno fra il 2008 e il 2011, anno della sua inaugurazione. Nel 2013 è stato dedicato al celebre musicista italiano Armando Trovajoli.

Da qui voglio lanciare un progetto per ‘Roma Capitale della Cultura’, per contribuire a promuovere il turismo raddoppiando i giorni di permanenza nella Capitale da 2 a 4.

Queste le priorità del progetto: la creazione di un circuito unico e integrato, che colleghi Roma Città dello Sport (Foro Italico - Ponte della Musica), Roma città dell'Arte (Maxxi), della Musica (Auditorium), dei Musei (Villa Borghese), e dell'Archeologia (Foro-Palatino-Colosseo). Il circuito di pochi chilometri, deve essere servito da infrastrutture tradizionali (navette e il jumbo-tram delle Arti), leggere (ciclabili) e immateriali (reti Wi-Fi), e essere fruibile con un ticket unico di ingresso. Un sistema che abbia un logo e un suo brand da proporre ai tour operator internazionali. Il progetto offre sport d'eccellenza, arte contemporanea, musica classica e contemporanea, archeologia.

E poi occorre lanciare una piattaforma di arte contemporanea mettendo a sistema Maxxi (dello Stato), Macro e PalaExpò (del Comune); sviluppare un piano per le sale cinematografiche e teatrali che risolva anche la vicenda del Teatro Valle; portare avanti la ristrutturazione di piazza Augusto Imperatore con la creazione di un Polo della creatività ad alta intensità tecnologica destinato ai giovani e il Palazzo dei Sapori (con le specialità enogastronomiche di tutte le regioni d'Italia), da realizzare nel vicino mercato rionale di Via Tomacelli; lavorare nell'area archeologica centrale per la riapertura della Domus Aurea di Nerone al Colle Oppio.

Altra sfida è l'inserimento del parco archeologico di Ostia Antica nella lista del Patrimonio Unesco.

Infine occorre sostenere e promuovere, con grandi eventi, la vocazione di ospitalità di Roma.

* Francesco Giro, Senatore di Forza Italia e Segretario del Senato della Repubblica