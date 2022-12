Roma, Capodanno: dal Concertone alla cena con Siffredi. Potenziati i trasporti

Il Capodanno si avvicina. Molti romani passeranno la notte più lunga dell'anno in famiglia o con gli amici. Ma per chi volesse fare qualcosa di diverso in città ci sono moltissime offerte per passare una serata indimenticabile in attesa del conto alla rovescia della mezzanotte. Dalla serata hot in compagnia di Rocco Siffredi a Cinecittà World al concertone con Elodie. Inoltre tutti i trasporti pubblici saranno potenziati per la giornata del 31 dicembre.

La notte di Capodanno gli autobus funzioneranno fino alle 21. Le metropolitane, la Roma Lido e la linea Roma Nord saranno in funzione fino alle 2,30. Poi saranno sostituite dalle navette nMA, nMB, nMB1, la nMC e la nME, che circoleranno fino alle 8 del mattino seguente. Alle 8 del 1° gennaio 2023 tutti i mezzi ricominceranno a circolare normalmente.

Il concertone al Circo Massimo

Il concertone, intitolato Rome Restarts 23, è stato spostato da via dei Fori Imperiali al Circo Massimo, per ragioni di capienza. A cantare sul palco ci saranno Elodie, Franco126 e Sangiovanni. Confermata anche la presenza di Madame: la sua partecipazione era stata messa in dubbio, visto che negli ultimi giorni è finita al centro di un'inchiesta per falsi green pass.

Altri concerti

Al Teatro Olimpico si esibirà Neri Marcorè, che reinterpreterà i brani di grandi artisti italiani (De Andrè, Lucio Dalla, De Gregori, Silvestri, i Negrita e Ligabue) e internazionali (Simon & Garfunkel, i Beatles e gli Eagles), alternando le canzoni a sketch e aneddoti.

All'Auditorium Parco della Musica si esibirà Nicola Piovani. Sempre all'Auditorium, la sera del 31 si esibirà anche la cantante Tosca, con il suo concerto “Morabeza Rendez-Vous”.

Il Room 26: un biglietto per tre locali

Il Room 26 per la notte di Capodanno presenta “Shake”. Si tratta di un mix di tre eventi in tre locali diversi a cui si potrà accedere pagando un solo biglietto. Il primo di questi 3 è il Samsara Tour, un eventi si svolgerà al Room 26 stesso. A Spazio Novecento ci sarà Vida Loca, un party con artisti, ballerini, performer e dj. Infine al Plus Room ci sarà l'evento Urban Box, con un sorta di scatola con pareti fatte di ledwall, in cui i clienti possono immergersi a 360 gradi e ascoltare i loro pezzi preferiti.

Il Capodanno di Cinecittà World

L'offerta di Cinecittà World è molto variegata. Le iniziative e gli eventi cominceranno dalle 18 e termineranno alle 6 del mattino del 1° gennaio. Ben 8 cenoni, 40 attrazioni, 4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo e 2 concerti in live, dj set, cene-spettacolo.

Tra le iniziative troviamo il concerto di Sfera Ebbasta che si esibirà al Teatro1. Nella discoteca trasparente del Cristal ci sarà un evento piccante: Rocco Siffredi e Valeria Visconti scalderanno il Veglione con la loro sexy dinner. E poi la cena spettacolo con Jerry Calà e la serata a base di canzoni e risate di Maurizio Mattioli. E poi Taylor Mega e Gaia Bianchi. Nella Techno\house Undermoon si esibirà una serie di dj internazionali come DJ Rush, Dax J, Perc, Rose, J. Fernandes e P41. E poi il capodanno in salsa latina con il ritmo di Manolito.

Cinecittà World pensa anche ai bambini. Molte gli eventi per i più piccoli, dalla Giocarena, al “Regno del ghiaccio” e al Playground al coperto.

Il 2023 si aspetta anche a teatro

Al Palazzo dello Sport Enrico Brignano presenta il suo spettacolo “Ma... diamoci del tu”. Un mix di sketch comici, cabaret e canzoni. Sempre per restare sul comico, all'Auditorium della Conciliazione sarà Maurizio Battista ad accompagnare gli spettatori verso il nuovo anno, con lo spettacolo “Tutti contro tutti”. All'Auditorium Parco della Musica ci sarà lo spettacolo “Ti racconto una storia”, di Edoardo Leo. Sul palco del Teatro Tirso si esibirà invece il duo Pablo e Pedro, con lo spettacolo “Una volta l'anno”.

Altri spettacoli sono “Abracadabra – la notte dei miracoli” al Teatro Ghione, il balletto “Don Chisciotte” al Teatro dell'Opera e “Forza venite gente” al Teatro Orione.

Altre offerte

E perché non passare una bella serata al circo? Il 31 dicembre si può fare anche questo. Alle 21,30 comincerà lo spettacolo del Rony Roller Circus, in via di Torrevecchia. Tra acrobati, trampolieri, mangiafuoco e trapezisti.

E infine per i più romantici, si potrà passare la notte di Capodanno su un bel battello sul Tevere. Si partirà alle 20,30 dall'Isola Tiberina e si arriverà fino Ponte Risorgimento, passando sotto Castel Sant'Angelo. Il capitano farà da guida per gli avventori e la serata sarà accompagnata da un dj set.