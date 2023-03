Roma, Carabinieri salvano un uomo colto da malore: il Comando vuole premiarli

Una volante dei Carabinieri è intervenuta tempestivamente per salvare un 50enne che era stato colto da un malore, tenendolo in vita prima che arrivassero i sanitari del 118. Per quest'azione che ha salvato la vita al 50enne, il Comando Generale dell'Arma li ha candidato i membri della pattuglia a un'onorificenza.

A rendere nota questa vicenda è Unarma, il sindacato dei Carabinieri.

Il salvataggio è avvenuto il 18 febbraio scorso. Il 50enne stava facendo jogging nei pressi della moschea di Roma, ai Parioli, quando all'improvviso si è accasciato a terra accusando un malore. Una passante ha visto la scena e ha subito avvertito i Carabinieri di una volante che passava nei paraggi. I militari sono subito intervenuti in soccorso dell'uomo, mettendo in pratica le manovre di Basic Life Support, incluso il massaggio cardiaco che ha tenuto in vita il 50enne prima che arrivassero i sanitari del 118.

Ai militari è stata riconosciuta prontezza e professionalità, cosa che ha permesso loro di salvare la vita al 50enne.