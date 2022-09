Roma, Caracalla si riveste da fitness: al via la riqualificazione del parco

Panche, inclinate per gli addominali, barre parallele e per le trazioni, spalliere: il Parco di via Valle delle Camene risorge per gli appassionati del fitness.

Dopo la rimozione delle attrezzature ammalorate e fuori uso e dei plinti in cemento sotto la supervisione di un archeologo, sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area dedicata agli sportivi nel Parco di via Valle delle Camene a Caracalla, che prevedono l'installazione di strutture e attrezzaturre completamente nuove e in legno ecosostenibile, tra le quali: una panca piana e una inclinata per addominali, una struttura a barre parallele, due strutture con barre per trazione, una con barre per push up, una panca per tricipiti, una spalliera verticale e una postazione per step.

Alfonsi, “Gli spazi verdi fondamentali per la qualità della vita dei quartieri”

“Dopo l’inaugurazione dell’area fitness al Parco della Caffarella – spiega Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti - proseguiamo al Parco di Valle delle Camene, frequentatissimo dagli sportivi come tutta l’area di Caracalla, lo specifico programma di interventi di riqualificazione e sostituzione di attrezzature sportive degradate in aree verdi di tutti i Municipi, il cui completamento è previsto entro il 2022. Stiamo lavorando – continua - per riqualificare il verde urbano di parchi e giardini con interventi a tutto campo che riguardano la cura della vegetazione, delle alberature, la riforestazione, il rinnovo degli arredi e delle aree ludiche, dei percorsi fitness e delle aree cani. Lo facciamo nella consapevolezza di quanto la fruibilità di spazi verdi curati e ben tenuti sia importante per la qualità della vita dei quartieri e della città”, conclude l'assessora, con i lavori che saranno terminati in circa una settimana.