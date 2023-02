Roma, case popolari agli abusivi, Rocca FdI: “Il parere smonta Gualtieri”

Case popolari agli occupanti abusivi, Fratelli d'Italia invita il sindaco Gualtieri e fermarsi: “Non è ancora finita la vicenda riguardante la scelta del sindaco Gualtieri di concedere la residenza agli occupanti abusivi dovuta a una interpretazione discutibile del decreto Lupi", spiega Federico Rocca presidente della Commissione Trasparenza.

"Alle formali risposte del segretariato generale ma ho voluto approfondire interpellando l'avvocato amministrativista Enrico Michetti che con un parere ha smontato punto per punto la legittimità della direttiva Gualtieri".

Spiega Rocca: “Non si poteva infatti superare con la stessa il decreto Lupi allargando la platea dei beneficiari. Gli uffici devono procedere a denuncia d’ufficio perché così è previsto dal codice penale. E il parere di Michetti smentisce anche il fatto che gli abusivi possono fare domanda per le case dell’Erp in aperto contrasto con la legge regionale. Ancora una volta si sottolinea come questa direttiva è in contrasto con le attuali normative vigenti”.

“Convocherò gli uffici in commissione Trasparenza”

“Convocherò una ulteriore seduta della commissione trasparenza nella quale porterò il parere mio possesso per avviare una interlocuzione con gli uffici dell’amministrazione affinché rispondano puntualmente ai richiami legislativi che vengono posti, che confermano che ancora una volta la direttiva Gualtieri è sbagliata – conclude Rocca - ; chiedo pertanto al sindaco di bloccare il provvedimento, altrimenti il prossimo passaggio sarà quello di rivolgermi all’autorità giudiziaria per evidenziare le violazioni di legge che l’amministrazione sta portando avanti".