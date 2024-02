Roma, cede il balcone del palazzo, anziana muore schiacciata a Selvotta

Tragedia nel quartiere Selvotta, in zona Laurentina. Una donna di 83 anni ha perso la vita per il cedimento strutturale del solaio sopra il suo balcone di casa. Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, in via Bisaccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e dell’Eur.

Schiacciata e morta sul colpo

La donna, all’arrivo dei soccorsi, si trovava sotto le macerie ed era già deceduta, travolta dal cedimento strutturale del cielino soprastante il suo balcone.

Lavori di ristrutturazione nello stabile

Nello stabile si stavano effettuando dei lavori al primo di due piani di una villetta. All’improvviso parte del muretto è crollato sulla donna che era al piano terra. Ha ceduto anche parte del ponteggio. Sul posto gli agenti della polizia e la scientifica. Atteso l’arrivo dell’ispettorato del lavoro per verifiche sull’area di cantiere. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la cause di quanto accaduto.