Roma, celebrazioni per l'8 marzo tra musei e mostre: ecco tutte gli eventi

La Festa della Donna è imminente. Nella Capitale sono in programma numerosi eventi, mostre, concerti e conferenza, volte a festeggiare l'8 marzo. Ecco tutte le occasioni in programma per celebrare la ricorrenza, tra una mimosa e l'altra.

E a proposito di mimose, bisogna sapere che non ci sono solo quelle da regalare e annusare. Per chi vuole mangiare qualcosa di sfizioso, infatti, per tutta la giornata dell'8 marzo la famosa pasticceria D'Antoni, situata nel quartiere Collatino, metterà in vendita una speciale torta mimosa allo zabaione con cioccolato e torroncino, preparato dalla giovane chef Fosca Pesce.

Per restare sul piano gastronomico, al ristorante Pizza&Cucina della catena Eataly (piazza 12 Ottobre) ci sarà una cena speciale, il cui ricavato sarà in parte devoluto all'associazione Komen, che sostiene la ricerca sui tumori al seno. La cena partirà alle 20 e avrà un menù composto appositamente per l'occasione.

Le marce

Nel quartiere San Lorenzo e al Pigneto sono in programma due marce per la sera del 7 marzo: due camminate per rivendicare il diritto a camminare di sera, senza rischiare di essere aggredite o peggio. Le due marce, organizzate dall'associazione Donnexstrada, cominceranno alle 20.

I musei

Per il pubblico femminile l'ingresso nei musei civici, parchi archeologici, monumenti, ville e giardini della città sarà gratuito. In molti musei ci saranno eventi e visite incentrate sulle figure femminili.

Al Museo della Repubblica Romana ci sarà una visita incentrata sulle donne e sul loro ruolo in quella breve e turbolenta fase storica. Al Museo delle Mura, invece, sarà offerto un percorso sul modo in cui le mura offrirono luoghi per i ritiri spirituali dei primi cristiani, soprattutto alle donne. La visita offerta dai Musei Capitolini si concentrerà sui capolavori della Pinacoteca, in particolare quelli raffiguranti eroine, santi e dee. Un percorso dedicato alle figure femminili sarà offerto anche al Museo Napoleonico. Un percorso dedicato invece alla rappresentazione della donna nell'arte moderna, sarà visitabile invece alla Galleria d'Arte Moderna. Segue il Museo della Scuola Romana, con un omaggio alle artiste che hanno rinnovato l'ambiente artistico della città. Per conoscere il ruolo della donna nell'antichità si potrà invece visitare la Centrale Montemartini: imperatrici, dee, principesse e altre figure.

Sempre in ambito artistico, a San Lorenzo ci sarà un percorso di street art, con opere incentrate su vari temi, inclusi quelli della lotta per la parità di genere. Partenza alle ore 10, in piazzale del Verano. In piazza della Minerva alle 10 si potrà partecipare a un percorso tematico sul “come diventare donne rispettabili” nel passato. Altro percorso tematico, incentrato sulle donne nell'antichità, sarà l'8 marzo alle 11 nei pressi della Chiesa di Sant'Urbano, alla Caffarella. Un'altra visita guidata sarà offerta alle pendici del Celio, alle 12, e sarà incentrata sulle figure femminili ai primordi dell'antica Roma. “Meretrici, partorienti, mammane e modelle” sarà invece il percorso tematico che partirà alle 15 tra i rioni Colonna e Campo Marzio.

Altri eventi e mostre

Al Caffè Letterario di via Ostiense 95 sarà inaugurata la mostra "Sei bella da morire", incentrata sulla violenza contro le donne. Alla sede del Municipio VI, in via Duilio Camballotti, ci sarà invece la mostra "Donna e pittura dall'altra parte del Cavalletto", in cui artiste donne esporranno le loro opere. L'Istituto Comprensivo Raffaello, nel Municipio VII ospiterà invece una mostra di poesie. Alla Biblioteca Franco Basaglia ci sarà invece una mostra di pittura dell'artista Anna Boschini.

Molte le presentazioni di libri e le letture tematiche. Al Museo di Roma sarà presentato il libro di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta, incentrato sulla figura della poetessa settecentesca Petronilla Massimi. Al Centro Giovani di via Aldrovandi sarà presentato il questionario "Sicura", che raccoglie le impressioni sulla percezione della sicurezza da parte delle donne. Nella sala consiliare del Municipio XII saranno presentati alcuni libri scritti da donne, mentre al Caffè dello stesso municipio sarà presentato invece il libro, tradotto in italiano, "La difesa di Ginevra".

Altri eventi: inaugurazioni di due panchine rosse per celebrare l'8 marzo in piazza Rosolino Pilo e in piazza San Cosimato; incontro con donne afghane, iraniane e ucraine nella sala Consiliare del Municipio IX; nella sala consiliare del Municipio I la firma di un protocollo d'intesa tra il municipio e Baavery spa, per offrire borse di studio alle donne uscite da violenze domestiche, così che possano entrare nel mondo del lavoro.

Iniziative "sanitarie"

L'associazione Komen Italia organizza l'evento "Occhio! Alla prevenzion": presso la recinzione dell'Ospedale Oftalmico sarà organizzata un'opera di street art per promuovere la prevenzione per la salute femminile, e in particolare per il tumore al seno. Il tutto in collaborazione con la Asl Roma 1.

Presso la Casa della Salute sul Lungomare Toscanelli (Municipio X, Asl Roma 3), sarà avviato un programma di screening oncologico.

Infine il Poliambulatorio di Porta Pinciana del Campus Biomedico, dalle 8,30 alle 14, offrirà visite e screening gratuite mette a disposizione, in modo gratuito e su prenotazione, pap-test ed esami ematici e tiroidei. In caso l'esito di questi test sia positivo, sarà offerta anche una visita specialistica, sempre a titolo gratuito. Altri screening gratuiti saranno offerti in altri ospedali: Poliambulatorio San Raffaele Termini, l’Asl Roma 1 e l’Asl Roma 3.