Roma, Centro Storico e Aventino tra i 10 quartieri più costosi d'Italia

Il Centro Storico e l'Aventino, i due centralissimi quartieri della Capitale, entrano di diritto nella top ten dei quartieri più costosi delle città italiane. Una top ten condivisa con otto quartieri di Milano.

Questa la classifica stilata da Immobiliare.it sui quartieri più costosi d'Italia. Il Centro Storico di Roma occupa la quinta posizione in tutta Italia: per acquistare un'abitazione in questa zona, vicina al Colosseo, ai Fori e alla Fontana di Trevi, si spendono in media 7300 euro al metro quadro. L'Aventino, il quartiere che ospita monumenti come le Terme di Caracalla, occupa invece l'ottava posizione, con un costo medio al metro quadro di 6600 euro.